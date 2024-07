Esperança dos lesados do BES e do Banif volta-se para o novo Governo

Quase 10 anos depois da resolução do Banco Espírito Santo (BES) e perto de nove anos depois da do Banif, há um grupo numeroso de lesados que ainda não conseguiram reaver parte das poupanças confiadas a estas instituições. Apesar de várias garantias do anterior Governo de que seria encontrada uma solução que minimizasse as perdas, o processo foi-se arrastando sem a necessária decisão política, e a esperança volta-se agora para o Governo liderado por Luís Montenegro, com o qual o grupo de trabalho vai reunir-se pela primeira vez esta quarta-feira.

