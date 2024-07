Vítor Damas também defendeu três penáltis, mas não valeu de nada

Diogo Costa, o guarda-redes da selecção nacional, admitiu ter feito "o melhor jogo da vida" na passada segunda-feira, frente à Eslovénia. Afinal não é todos os dias (ou nunca) que alguém consegue defender três penáltis num mesmo jogo de um Europeu.

As defesas do guardião português valeram à selecção das "quinas" a permanência no Euro 2024 e, portanto, um bilhete para os quartos-de-final. Mas houve outro guarda-redes português a conseguir o mesmo feito impressionante: foi em 1971, numa outra competição europeia, dessa feita, de clubes. O nome desse herói: Vítor Damas.

Era 3 de Novembro de 1971. O Sporting recebeu, no Estádio José Alvalade, o Rangers Football Club, a propósito da segunda mão da segunda eliminatória da Taça das Taças. Na Escócia, a equipa portuguesa perdeu por 3-2. Em casa, a três minutos do fim do tempo regular, Fernando Gomes consegue um golo e deixa o marcador a 3-2 para os “leões” igualando, assim, a eliminatória.

No prolongamento, cada equipa marcou mais um golo, fixando o resultado a 4-3. O árbitro do jogo, o holandês Laurens van Ravens, desconhecendo o regulamento para resolver a situação, mandou prosseguir com as grandes penalidades como forma de desempate.

Vítor Damas, guarda-redes "verde e branco", conseguiu defender três penáltis, o outro foi um remate feito para fora da baliza, espoletando uma felicidade imensa nas bancadas de Alvalade. Por momentos, espalhou-se a ideia e sentimento de que seria o Sporting a avançar para os quartos-de-final da competição.

A equipa orientada por Fernando Vaz já tinha regressado ao balneário, em festejos. Porém, Andrés Ramirez Pardiñez, acompanhado de Afonso Lacerda, na altura secretário da FPF, chegou, de regulamento em punho, para informar que o árbitro holandês tinha errado.

Os vencedores foram os Rangers mesmo antes de acontecerem as grandes penalidades. A regra de desempate em vigor, desconhecida pelo árbitro, era o número de golos marcado fora e os Rangers tinham marcado mais golos em Lisboa de que o Sporting em Glasgow. Só no dia seguinte é que os adeptos foram informados pelos jornais. A equipa de Glasgow, por sua vez, acabou por vencer a competição.

Diogo Costa, felizmente (ou infelizmente para os eslovenos) teve um final mais feliz. As suas defesas conseguiram, de facto, levar a equipa para os quartos-de-final.

Portugal joga na próxima sexta-feira, 5 de Julho, contra os franceses, às 20h, num jogo transmitido na TVI.