Villas-Boas quer renovar departamento de comunicação do FC Porto

Saídas de Francisco J. Marques e Diogo Faria são inevitáveis no âmbito da renovação pretendida.

Francisco J. Marques e Diogo Faria estão de saída do departamento de comunicação do FC Porto. As negociações entre ambos e a nova direcção “azul e branca”, liderada por André Villas-Boas, ainda decorrem, mas o desfecho deverá levar ao fim da ligação entre o clube e aqueles que eram, respectivamente, director de comunicação e de conteúdos dos “dragões”.

Apesar de ainda não estarem consumadas, as saídas de Francisco J. Marques e Diogo Faria devem vir a ser confirmadas nos próximos dias, tendo sido já comunicado a ambos que é esse o desejo da nova liderança portista.

Francisco J. Marques e Diogo Faria estiveram no centro da polémica divulgação de emails do Benfica em programas televisivos afectos ao FC Porto. O director de comunicação portista recebeu de fonte anónima correspondência electrónica do Benfica e ligou o clube da Luz a uma teia de corrupção e influência que teria como objectivo controlar entidades desportivas, judiciais e sociais.

Francisco J. Marques foi, inclusivamente, autor de um livro chamado “O Polvo Encarnado”, escrito em co-autoria com Diogo Faria, que versa sobre este mesmo tema.

Ambos os elementos da estrutura portista tinham sido condenados em tribunal de primeira instância a uma pena suspensa de um ano e 10 meses de prisão, por violação de correspondência agravada ou telecomunicações e ofensa a pessoa colectiva, no caso de Francisco J. Marques, enquanto Diogo Faria foi condenado a nove meses de prisão, com pena suspensa durante um ano, por violação de correspondência ou telecomunicações.

Penas agravadas pelo Tribunal da Relação de Lisboa, que condenou Francisco J. Marques a dois anos e seis meses de prisão em regime de pena suspensa, enquanto Diogo Faria viu subir a pena para um ano e cinco meses, também suspensa por igual período.