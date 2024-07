Sérgio Pinto: “Na Alemanha não se valoriza tanto o trabalho individual”

Chefe de recrutamento do Greuther Fürth, tem feito quase toda a carreira na Alemanha. Ao PÚBLICO, aborda as particularidades do futebol germânico e defende que Portugal tem de atacar com menos toques.

Cumprida com sucesso a missão de Portugal nos oitavos-de-final do Euro 2024, seguimos de Frankfurt rumo a Hanôver, com Hamburgo como destino final. As duas primeiras cidades constam do currículo de Sérgio Pinto, um português que fez praticamente toda a carreira na Alemanha, primeiro como jogador, depois como scout, agora como chefe de recrutamento do Greuther Fürth. Aos 43 anos, o gaiense ajuda-nos a perceber a dinâmica do futebol germânico.