Trabalhadores do Património Cultural–IP criticam autoritarismo do novo presidente

Um grupo de trabalhadores do Património Cultural – Instituto Público (PC–IP), com sede no Porto, acusa o recém-nomeado presidente da instituição, o historiador João Soalheiro, de comportamentos autocráticos e de “bullying inaceitável”, responsabilizando-o ainda pela paralisação do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) na Cultura e por manter o novo instituto “à deriva”.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt