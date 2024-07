Quinta na TV: Reino Animal, Will Trent e Alma Flamenca

CINEMA

Belfast

Star Movies, 19h38

Finais da década de 1960. Buddy, de nove anos, pertence a uma família protestante que vive em Belfast, Irlanda do Norte. Com o irromper dos confrontos (também conhecido como “The Troubles”) entre católicos nacionalistas e protestantes unionistas, o pequeno vê o seu mundo tremer. Apesar de testemunhar o escalar da violência, Buddy, sempre protegido pelos pais e avós, vai vivendo o dia-a-dia sem perder a leveza característica da infância. Enquanto isso, os adultos ao seu redor esforçam-se por encontrar o equilíbrio possível. Nomeado para sete Óscares, entre eles os de melhor filme, realizador e argumento original, um drama histórico de cariz autobiográfico, escrito e realizado a preto e branco por Kenneth Branagh (Hamlet, Um Crime no Expresso do Oriente, Morte no Nilo), que se debruça sobre uma época particularmente conturbada na Irlanda do Norte, que se prolongou até 1998. O elenco conta com Jude Hill, Caitríona Balfe, Judi Dench, Jamie Dornan, Ciarán Hinds e Colin Morgan.

Reino Animal

Filmin, streaming

Estreia. Anos após se ter percebido que, devido a uma série de mutações genéticas, alguns humanos se vão gradualmente convertendo em animais com variadíssimas especificidades, as pessoas vão criando formas de se adaptarem a essa nova circunstância. Para isso, foram criadas áreas protegidas onde essas criaturas híbridas são libertadas e podem viver pacificamente. Quando se apercebe dos primeiros sinais dessa transmutação, uma família faz os possíveis por se manter unida.Um filme de Thomas Cailley que foi a abertura da secção Un Certain Regard do Festival de Cinema de Cannes de 2023.

SÉRIES

Will Trent

Star Life, 22h20

Estreia da segunda temporada. Imaginado pela escritora Karin Slaughter em 2006, Will Trent é um agente do Georgia Bureau of Investigation, o equivalente estatal do FBI relativo a Georgia, Estados Unidos. No início ano passado, este agente especial abandonado em criança e crescido no sistema de assistência social chegou ao pequeno ecrã nesta série co-criada pela própria Slaughter, Liz Heldens e Daniel T. Thomsen. Com Ramón Rodríguez no papel, a série vê Trent a ganhar uma parceira relutante: a filha de um agente da polícia local que, com uns colegas, foi preso graças a um caso de corrupção policial que o agente resolveu. Há ainda, no escritório, uma amiga dos tempos de assistência social, uma agente com quem vai tendo uma relação amorosa e com quem por vezes os seus casos se cruzam. Esta leva de episódios passou originalmente entre Fevereiro e Maio. Já há uma terceira época a caminho.

Superior Interesse

RTP2, 12h25/2h01

Jack Thorne, dramaturgo e argumentista responsável por filmes como Enola Holmes e séries como His Dark Materials, é o criador desta minissérie dramática sobre um casal que lida com a disforia muscular da filha de 13 anos. No centro de tudo está Sharon Horgan, a actriz e argumentista cómica responsável por séries como Pulling, Catastrophe, Bad Sisters ou Divorce, e Michael Sheen, o muito internacional actor galês. É uma luta por tratamento, contra a recomendação dos próprios médicos. Antes do almoço passa o quinto episódio, enquanto à noite passa o primeiro.

DOCUMENTÁRIO

Alma Flamenca

RTP2, 23h46

Este é o segundo episódio da série documental de José Carlos Conde, realizada por Luis Melgar, Paco Ortiz e Curro Sánchez, sobre a história e evolução do flamenco, o género musical espanhol. O foco deste episódio é a família Lucía, que começa em Antonio Sánchez Pecino e se estende pelos filhos, os guitarristas Ramón de Algeciras e o mais conhecido Paco de Lucía, mas também o cantor Pepe de Lucía, três irmãos muito encorajados pelo pai que cresceram no meio do flamenco e acabaram por marcar a sua evolução e visibilidade mediática.

MÚSICA

Os Quatro e Meia - Altice Arena

RTP1, 23h52

A 4 de Novembro do ano passado, Os Quatro e Meia, a muito popular banda de Coimbra, apresentaram-se na Altice Arena, em Lisboa. O concerto do sexteto, dois anos após o lançamento de O Tempo Vai Esperar e poucos meses após terem participado no Festival da Canção, foi filmado e passa esta noite na RTP.