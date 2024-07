Consumo de portugueses pode destruir anualmente 2700 hectares de floresta

Estudo indica que as importações dos países da União Europeia (UE) continuam a impulsionar a desflorestação e a degradação florestal em vários pontos do mundo.

O nível de consumo dos portugueses pode levar à destruição anual de 2700 hectares de floresta em várias regiões do mundo, para produzir produtos que são exportados para Portugal, indica um estudo divulgado esta quarta-feira. O estudo, segundo um comunicado de quatro associações, indica que as importações dos países da União Europeia (UE) continuam a impulsionar a desflorestação e a degradação florestal em vários pontos do mundo.

As associações citam a Comissão Europeia, segundo a qual as importações para o consumo na UE contribuem para "cerca de 10% da desflorestação mundial, que está estimada em mais de dois mil milhões de hectares por ano". A este ritmo, acrescentam as associações, "poderá contribuir para a destruição de cerca de 248 mil hectares de florestas por ano, até 2030".

As associações recordam que mais de 90% da desflorestação global é causada pela expansão agrícola para produzir produtos como bovinos, cacau, café, óleo de palma, borracha, soja, milho e madeira.

Cada português (a) poderá estar a contribuir, anualmente, para mais de 60 hectares de desflorestação pelo consumo de café, estando Portugal entre os cinco países com maior exposição per capita.

Entre 2015 e 2020, segundo o estudo da Trase, uma organização criada em 2015 que procura tornar mais transparente o comércio de produtos agrícolas, perdeu-se em cada ano uma área florestal maior do que Portugal.

O risco de desflorestação associado às importações e exportações de mercadorias agro-pecuárias é estimado pela Trase em cerca de 190.500 hectares por ano (média do período 2019-2021), "o que corresponde a 19% da desflorestação tropical incorporada nas importações dos principais produtos agro-pecuários".

O café do Brasil

Segundo as contas das associações, em Portugal o risco de desflorestação associada ao consumo é superior a 2700 hectares anuais, a maior parte associado às importações com origem no Brasil (35%).

As importações de Portugal poderão contribuir para 950 hectares de desflorestação por ano no Brasil, diz o estudo, que aponta como principal mercadoria de risco o café, que representou 23,8% de toda a desflorestação associada às importações do país no período 2019-2021, sobretudo na Costa do Marfim, na República Democrática do Congo e no Vietname.

"Cada português (a) poderá estar a contribuir, anualmente, para mais de 60 hectares de desflorestação pelo consumo de café, estando Portugal entre os cinco países com maior exposição per capita", diz-se no documento divulgado esta quarta-feira.

As associações lembram que o Regulamento Europeu para Produtos Livres de Desflorestação (EUDR), para impedir a entrada e saída do mercado da UE a produtos ligados à desflorestação, entrou em vigor em 2023 e no próximo ano as regras serão mais apertadas e as cadeias de abastecimento mais transparentes.

As quatro associações notam que alguns países e membros do parlamento europeu têm colocado reservas à aplicação do regulamento e alertam que adiar a aplicação do EUDR representa "riscos significativos", incluindo a contínua degradação ambiental, perda de biodiversidade e aumento das emissões de gases de efeito estufa. Adiar, dizem, pode gerar incertezas no mercado e enfraquecer o combate à desflorestação.

"Apoiar a implementação imediata do EUDR é crucial para proteger ecossistemas vulneráveis, promover práticas comerciais sustentáveis e fortalecer a cadeia de abastecimento global", dizem as associações. Assinam o documento as associações ambientalistas Zero e ANP/WWF, a associação de defesa do consumidor DECO, e a TROCA -- Plataforma para um Comércio Internacional Justo.