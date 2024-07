MP anuncia acusação de corrupção no futebol — mas apaga nota duas horas depois

Dirigentes prometiam contratos ou quantias avultadas de dinheiro para jogadores facilitarem vitória do adversário. Comunicado foi reposto esta tarde.

O Departamento Central de Investigação e Acção Penal (DCIAP) anunciou, na manhã desta terça-feira, 2 de Julho, a existência de uma acusação contra dirigentes e jogadores de futebol por crimes de corrupção activa, mas apagou a nota informativa pouco tempo depois. Quem visitasse a página encontrava apenas uma mensagem a negar a autorização no acesso — o referido comunicado foi reposto esta tarde, pode consultar aqui.

Questionada pelo PÚBLICO, a Procuradoria-Geral da República (PGR) avança que a nota foi "foi temporariamente retirada para ser reapreciada", de modo a "confirmar concretos elementos da mesma constantes".

De acordo com a nota inicialmente publicada, o Ministério Público acusou dois dirigentes e dois jogadores de clubes da II Liga do crime de corrupção activa. Os dirigentes constituídos arguidos terão pedido aos jogadores que facilitassem a vitória do adversário. Em troca, foram prometidos contratos ou verbas avultadas de dinheiro.

Foto Comunicado publicado esta terça-feira

O PÚBLICO questionou ainda a PGR para que fosse facultada a identificação do clube e dirigentes em causa, pormenores que a nota publicada nesta terça-feira omitia. Até ao momento, não foi possível obter essas informações.

"Os factos ocorreram na época desportiva de 2017-2018. Segundo a acusação, os arguidos, em conjugação de esforços, abordaram jogadores de futebol da segunda liga, antes da realização de um encontro decisivo, propondo-lhes a celebração de contratos de trabalho para a época seguinte, por montantes elevados, ou a atribuição de uma quantia significativa de dinheiro para facilitar a vitória à equipa adversária", pode ler-se na nota publicada.

Nenhum dos jogadores abordados terá aceitado as propostas, mas há dois atletas que foram constituídos arguidos no âmbito desta investigação.