Grupo da TVI prepara lançamento de novo canal

Espaço será de matriz generalista, irá operar no espaço da televisão por cabo e deverá ser lançado ainda este ano.

O grupo Media Capital, que detém a TVI e a CNN, está a preparar o lançamento ainda este ano de um novo canal generalista na televisão por cabo que visa concorrer com a CMTV, que lidera as audiências neste espaço. O novo canal resulta da transformação e relançamento da TVI Ficção, que passa a ser um misto de informação e entretenimento.

Nuno Santos, director da CNN Portugal, confirmou ao PÚBLICO que o pedido de licença para o exercício de actividade de um novo canal de televisão a operar no cabo já deu entrada na Entidade Reguladora para a Comunicação Social.

Ainda sobre este novo canal, Nuno Santos remeteu o PÚBLICO para uma notícia do jornal online Eco, onde era afirmado que, caso este novo espaço avance, será dirigido por Hugo Andrade.

A Media capital lançou a 22 de Novembro de 2021 a CNN Portugal, que ocupou o lugar da TVI24 e que desde o primeiro mês passou a ser líder de audiências entre os canais do cabo exclusivamente dedicados à Informação.

No dia 3 de Junho deste ano, a CNN Portugal fez a primeira grande alteração na grelha de informação do canal, com novos programas, novos comentadores e algumas alterações entre os jornalistas que apresentam os jornais da estação.

Nuno Santos, na altura, afirmou ao PÚBLICO que estas alterações visavam celebrar o ano e meio de nascimento do canal. Ainda assim, estava anunciado para breve (17 de Junho) o nascimento de um novo canal exclusivamente de informação, o Now, do grupo Medialivre, que detém, entre outros meios, o Correio da Manhã, a CMTV, o Jornal de Negócios, a Sábado e o Record.

O Now, que apresentou, entre outros, António Costa e Rui Rio como principais comentadores do canal, não conseguiu até ao momento ficar perto de “morder as canelas” à SICN e à líder CNN.

O grupo Media Capital, liderado pelo empresário Mário Ferreira, detém, além da TVI, em sinal aberto, e da CNN no cabo, a TVI Reality e a TVI Ficção, e em breve será “remodelado”, devendo mudar de nome.