É para valer? PCP afasta-se da frente de esquerda nas autarquias

Tanto o Bloco de Esquerda como o Livre querem começar a debater a política de alianças para as próximas eleições locais, mas os comunistas metem-se à parte do debate.

O PCP e o PEV vão novamente formar uma coligação nas autárquicas de 2025 e não pretendem abri-la a outros partidos. Tanto o Bloco de Esquerda (BE) como o Livre querem começar a debater a política de alianças para as próximas eleições locais, mas os comunistas arrumam já o assunto, recusando formar uma coligação pré-eleitoral à esquerda: "Não terá nenhuma possibilidade", garante Paulo Raimundo. Será mesmo assim?

