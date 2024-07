PR assinala 157 anos da PSP e real contributo para a manutenção da paz pública

O Presidente da República assinala nesta terça-feira os 157 anos da Polícia de Segurança Pública (PSP) e realça o contributo desta força de segurança para a manutenção da paz pública, considerando que se tem adaptado às exigências.

Esta mensagem do chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa, consta de uma nota publicada no sítio oficial da Presidência da República na Internet, no Dia da PSP.

"O Presidente da República une-se a esta comemoração e, em nome de todos os portugueses, agradece a forma empenhada como a PSP tem vindo a contribuir para a preservação dos direitos, liberdades e garantias de todos os nossos concidadãos", lê-se na nota.

Segundo Marcelo Rebelo de Sousa, a PSP, instituição secular, tem-se "adaptado às exigências do leque de atribuições à sua responsabilidade e que numa lógica de cooperação e complementaridade, contribui activamente para o dinamismo do sector da segurança nacional".

"Tal contributo é alicerçado nas inúmeras acções anónimas, diárias e incessantes dos polícias e do pessoal de apoio à actividade operacional da PSP, as quais são realizadas, muitas vezes, em contextos de extrema exigência, mas que são determinantes para a manutenção da paz pública", realça-se na nota.

Nesta data, "o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa manifesta o seu apreço e reconhecimento a todos as mulheres e homens da PSP, herdeiros de um legado imaterial de dedicação, abnegação, rigor e que devotadamente e com espírito de bem servir, escolheram a tão nobre missão de zelar pela segurança dos Portugueses e de Portugal", acrescenta-se.