Morreu o antigo capitão de Abril Manuel Franco Charais

Franco Charais colaborou na redacção do programa do MFA. Actualmente estava reformado do exército e dedicava-se às artes plásticas. “Deixa [...] na jovem democracia uma grande saudade”, diz Marcelo.

O antigo capitão de Abril Manuel Franco Charais morreu esta terça-feira aos 93 anos, indicou a sua mulher, Stela Barreto, numa publicação nas redes sociais.

Tenente-general do Exército já reformado, Manuel Ribeiro Franco Charais nasceu no Porto, em Cedofeita, a 24 de Fevereiro de 1931.

Militar de Abril, Franco Charais colaborou na redacção do programa do Movimento das Forças Armadas e, entre 1974 e 1982, integrou a Comissão Coordenadora do MFA, Conselho de Estado, Conselho de Revolução e comandou a Região Militar do Centro.

Desempenhou missões militares em Portugal Continental, Açores, Madeira, Angola e Moçambique.

Foi condecorado com a Grã-cruz da Ordem da Liberdade, Medalha de Ouro de Serviços Distintos com Palma e Grau de Cavaleiro da Ordem de Aviz.

Durante 14 anos desenvolveu um projecto de cooperação técnica com Angola, Moçambique, Cabo Verde e S. Tomé e Príncipe.

Pintor autodidacta, dedicava-se actualmente por inteiro às artes plásticas, tendo participado, conjuntamente com a sua mulher, em exposições por várias cidades portuguesas e também em Espanha, Alemanha, Áustria e França.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, expressou pesar pela morte do tenente-general, afirmando que "Portugal perde um dos notáveis militares de Abril".

O chefe de Estado lamentou a sua morte através de uma mensagem publicada no sítio oficial da Presidência da República na Internet, em que apresenta "sentidas condolências à família, amigos e seus companheiros de armas".

Marcelo Rebelo de Sousa afirma que "Portugal perde um dos notáveis militares de Abril, bastante interveniente nos momentos de preparação da revolução, na elaboração do programa do Movimento das Forças Armadas (MFA) e no período que lhe seguiu".

"O tenente-general Franco Charais deixa na família militar e na jovem democracia uma grande saudade", acrescenta o Presidente da República.