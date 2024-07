Montenegro avisa que Governo não vai pôr “nem mais um cêntimo” no acordo com polícias

O primeiro-ministro encerrou esta terça-feira as jornadas parlamentares do PSD. Embora presente como líder do PSD, Luís Montenegro só falou como chefe do executivo.

"Nem mais um cêntimo." Foi a garantia dada pelo primeiro-ministro, Luís Montenegro, em relação à proposta do Governo para a negociação com as forças de segurança. O primeiro-ministro afirmou que o Governo fez "um esforço medonho" e que por isso não negociará "nem mais um cêntimo", sob risco de "trazer de volta a instabilidade financeira" para responder ao "interesse particular" de alguns.

No discurso de encerramento das jornadas parlamentares do PSD, Montenegro reafirmou que não está preocupado com a duração da legislatura. E deixou outro aviso: "Não vão conseguir impedir o Governo de governar. O Governo utilizará sempre aquilo que o poder da lei e a Constituição lhe dá para poder cumprir o seu programa."

Sem concretizar sobre que a que propostas se referia, Montenegro repetiu o aviso, depois de na última semana ter deixado Pedro Nuno Santos sem resposta sobre a intenção de o Governo aplicar a redução do IRS. Em causa está a possibilidade de o Governo bloquear a redução fiscal através de uma eventual inconstitucionalidade da lei-travão na execução do Orçamento deste ano com a redução de despesa decorrente da baixa de IRS.

Enquanto elevava o tom de voz, Montenegro prometeu firmeza nas negociações com a PSP e a GNR. "Há uma coisa que não pode acontecer: é o Governo perder a autoridade de se preocupar com toda a sociedade, com todos os outros", declarou. "Estamos disponíveis para fazer acertos no acordo, não nos valores", explicou.

Luís Montenegro prometeu disponibilidade para "resolver tudo aquilo que tem de ser resolvido em Portugal, mas não para trazer de volta a instabilidade financeira".

Num recado dirigido ao Chega, que agendou um debate parlamentar para quinta-feira, sobre as carreiras das forças de segurança, apelando às polícias a mobilização para se manifestarem frente ao Parlamento, Montenegro prometeu que não irá vacilar em "denunciar, em combater, em confrontar os que se guiam pelo oportunismo, pela instrumentalização de problemas reais".

Respondendo às notícias sobre o volume de leis aprovadas face às apresentadas pelo Governo, Montenegro lembrou que ainda só passaram três meses desde a tomada de posse e que se há confusão sobre já ter passado "muito tempo" é porque este Governo "já colocou em marcha tantas daquelas transformações estratégicas e estruturais que até parece que já está a governar há muito tempo", mas "não está".

Reforçando a ideia transmitida pelo líder parlamentar do PSD, Hugo Soares, o primeiro-ministro reiterou que não está "preocupado" com com o tempo de duração da legislatura. "O que vos garanto é que não vamos ser nós a encurtar esse tempo", disse.