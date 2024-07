Autárquicas: Bloco e Livre querem coligação em Lisboa e já têm reunião marcada

O Livre pediu reuniões ao PS, BE, PCP e PAN para debater a situação política e as autárquicas de 2025, nas quais quer formar, na capital, uma “megacoligação” contra a direita.

A primeira reunião do Livre com os partidos de esquerda e progressistas já está marcada. O partido de Rui Tavares e o Bloco de Esquerda (BE) vão encontrar-se nesta quinta-feira para discutir o actual cenário político, no seguimento das eleições europeias, e as próximas eleições autárquicas, nas quais ambos defendem que a esquerda forme uma coligação pré-eleitoral em Lisboa.