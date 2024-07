Novo programa do Governo da Madeira inclui propostas para tentar conquistar apoio do Chega, mas André Ventura insiste na saída do social-democrata Miguel Albuquerque.

A segunda versão do programa do XV Governo da Madeira, que foi entregue nesta terça-feira, procura atender a reivindicações do Chega, como a criação de um gabinete contra a corrupção e a realização de auditorias externas às contas públicas da região. Com a região a viver um impasse político, André Ventura insiste na substituição de Miguel Albuquerque.