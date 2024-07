Papa confirma o primeiro santo influencer, o inglês Carlo Acutis

O Papa Francisco e o Conselho de Cardeais do Vaticano aprovaram esta segunda-feira, 1 de Julho, a canonização do primeiro santo influencer da Igreja Católica: o beato Carlo Acutis, que morreu de leucemia aos 15 anos, em 2006, na comuna italiana de Monza.

O jovem era filho de pais italianos, mas nasceu em Londres, em 1991, o que o torna também no primeiro santo millennial (onde se incluem os nascidos entre 1981 e 1996) do Vaticano. Além de frequentar a missa diariamente, Carlo era webdesigner e até criou um site que compilava todos os milagres Eucarísticos e aparições Marianas da igreja. Por isso, é frequentemente chamado "influenciador de Deus" e "padroeiro da internet".

Apesar da aprovação, o jovem só deve ser proclamado santo em 2025, durante o Jubileu da Esperança da Igreja Católica, que ocorre a cada 25 anos.

Foi beatificado em 2020, depois de o Vaticano reconhecer um milagre que o jovem realizou no Brasil. Um rapaz com uma malformação no pâncreas terá ficado curado depois de ter tocado numa camisola do santo, segundo a Igreja Católica.

O segundo milagre que levou à canonização do influenciador foi o papel que terá tido na recuperação de uma estudante universitária da Costa Rica que sofreu um grave traumatismo craniano após cair de bicicleta na cidade italiana de Florença. Quando os médicos afirmaram que a rapariga corria risco de morrer, a mãe foi ao santuário da Renúncia, em Assis, Itália, para rezar junto ao túmulo de Carlo Acutis. Dias depois, a hemorragia cerebral desapareceu e a estudante melhorou.