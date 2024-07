Bolite: descrição e crítica de uma doença social em tempos de Europeu de futebol

Há dias fui entrevistado por uma televisão numa reportagem sobre o Campeonato Europeu de Futebol: Não tenho afeição futebolística mas sou um crítico acérrimo da influência excessiva que o futebol tem sobre a sociedade portuguesa. Nada tenho contra o desporto "futebol": mas tenho muito contra o papel excessivo com que o futebol ocupa o espaço mediático, social e até político. Podemos chamar "bolite" (ite) a esta colonização ou inflamação social por parte de um desporto: especial, de massas e apaixonante, mas – ainda – apenas um desporto entre muitos outros.

No corpo humano a terminação "ite" numa doença indica a inflamação de um tecido ou órgão específico. O sufixo deriva do grego "itis", que significa "inflamação" ou "doença" e ocorre em amigdalite: inflamação das amígdalas ou em artrite: inflamação das articulações. Num corpo social, como um país, esta inflamação cria disfunções, atrasa o desenvolvimento e distrai a comunidade daquilo que é realmente importante.

Os grandes manipuladores sociais (os políticos populistas) adoram a "bolite" e alguns deles começaram as suas carreiras precisamente no comentário desportivo. Outros políticos (e até deputados sucessivamente eleitos para o Parlamento) fazem questão de acumular as suas funções de representação democrática com a representação de um clube nos canais de televisão. O fenómeno não está circunscrito à esquerda ou à direita mas atravessa todas as ideologias e credos: distrai os nossos eleitos das suas funções democráticas; atrasa e bloqueia a justiça quando são agendadas buscas policiais para datas convenientes; quando detenções são impedidas por telefonemas de adeptos; quando se oferecem bilhetes a deputados que, no Parlamento, escrevem e votam leis que favorecem o mundo do futebol; quando se desperdiçam milhões em estádios de nulo ou negativo valor social e que poderiam ser investidos em causas sociais ou na – já demasiado prolongada – crise habitacional; quando se desviam forças policiais para "escoltar" marchas de adeptos; quando se criam clivagens, ódios (que até provocam assassinatos e rixas) entre cidadãos normalmente cumpridores e ordeiros.

O futebol é um desporto, hoje, tão fascinante como o eram as corridas de bigas na Constantinopla de Justiniano. Mas, como sucedeu durante o reinado do maior imperador da história de Bizâncio, quando uma revolta que começou no hipódromo entre os clubes dos "verdes" e dos "azuis" esteve prestes a fazer tombar a cidade, também o futebol está agora a ameaçar – pelo seu excesso – os fundamentos da nossa sociedade.

A idolatria pararreligiosa dos jogadores de futebol cria uma cultura de celebridades em que os atletas são vistos como modelos, independentemente do seu comportamento fora de campo

Em Portugal, esta "bolite" desvia recursos e atenção de áreas cruciais como educação, saúde e infraestruturas. Governos e empresas patrocinadoras investem grandes quantias em estádios e na publicidade em eventos desportivos, negligenciando necessidades mais urgentes da população ou investimento nos seus recursos humanos e em investigação. A idolatria pararreligiosa dos jogadores de futebol cria uma cultura de celebridades em que os atletas são vistos como modelos a serem imitados, independentemente do seu comportamento fora de campo. Isto leva a uma distorção dos valores sociais, com habilidades desportivas a serem mais valorizadas do que contribuições intelectuais e de trabalho. A intensa rivalidade entre seguidores clubísticos pode levar a comportamentos violentos e antissociais: conflitos entre claques, vandalismo e até mesmo crimes graves podem ocorrer em nome da "paixão" pelo desporto, exacerbando tensões sociais e prejudicando a convivência pacífica.

O futebol, quando colocado num pedestal, pode alienar pessoas que não se interessam pelo desporto, criando divisões dentro da sociedade. Esta alienação pode levar a um sentimento de exclusão e marginalização daqueles que não partilham a mesma paixão, afectando negativamente a coesão social e alimentando ódios e divisões não somente entre claques e simpatizantes mas também para com quem não segue este desporto desta forma tão apaixonada. O futebol é um desporto empolgante, magnífico e muito apaixonante. Mas, por favor, não deixemos que se transforme numa doença.

O autor escreve segundo o novo acordo ortográfico