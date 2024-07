Pelo menos 116 pessoas terão morrido por esmagamento numa debandada na Índia

A debandada decorreu no distrito de Hathras, no estado de Uttar Pradesh. Há muitas crianças e mulheres entre as vítimas.

Cerca de 116 pessoas, muitas das quais mulheres e crianças, terão morrido por esmagamento esta terça-feira depois de uma debandada num evento religioso no estado do Norte da Índia de Uttar Pradesh, segundo as autoridades locais.

A debandada ocorreu numa aldeia do distrito de Hathras, cerca de 200 km a sudeste da capital nacional, Nova Deli. Ali, segundo as autoridades, milhares de pessoas estavam reunidas sob temperaturas sufocantes.

O chefe distrital da polícia, Rajesh Kumar, contou que três crianças estavam entre os mortos no esmagamento. "Até agora, 27 corpos foram enviados para o hospital, dos quais 23 são mulheres e três são crianças", contou.

Vídeos não verificados nas redes sociais mostram corpos empilhados no chão em frente a um hospital local. A Reuters não conseguiu verificar imediatamente os vídeos.

"O incidente ocorreu devido à sobrelotação na altura em que as pessoas estavam a tentar sair do local", disse aos jornalistas o administrador do distrito de Hathras, Ashish Kumar.

Uma testemunha não identificada contou à emissora de televisão India Today que havia uma saída estreita no local do evento: "Quando tentámos sair em direcção a um campo, de repente começou uma debandada e não sabíamos o que fazer".

O ministro-chefe do Estado, Yogi Adityanath, ordenou uma investigação sobre o incidente.​

"Foram dadas instruções aos funcionários em causa para que conduzam as operações de socorro e salvamento em pé de guerra e para que prestem um tratamento adequado aos feridos" escreveu o ministro na rede social X.

O primeiro-ministro Narendra Modi disse que o governo estava a ajudar o estado e anunciou uma compensação de 200 mil rupias (2.232 euros) para as famílias dos mortos e 50 mil rupias (558 euros) para os feridos.

A Presidente da Índia, Droupadi Murmu, expressou as suas condolências face aos acontecimentos nas redes sociais.

"A notícia da morte de muitos devotos, incluindo mulheres e crianças, no acidente ocorrido no distrito de Hathras, em Uttar Pradesh, é de partir o coração. Expresso as minhas mais profundas condolências àqueles que perderam seus familiares e desejo rápida recuperação aos feridos", escreveu a Presidente na rede social X.