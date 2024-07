Município avançou com a compra, mas portaria de extensão que permite lançar concurso para esta resposta ainda não foi lançada. Governo diz estar a tratar do assunto

A carrinha que vai servir a unidade móvel de consumo assistido do Porto, que vai circular por vários pontos da cidade, já está comprada. Mas, para já, de nada serve. “Fizemos tudo aquilo com o qual nos tínhamos comprometido e eles não fizeram nada.” A declaração é do autarca do Porto, Rui Moreira, e eles são o Ministério da Saúde e o Instituto para os Comportamentos Aditivos e Dependências (ICAD): “Vamos ter o veículo parado”, protesta.