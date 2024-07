Incêndio em camião que transportava Tesla novos deixa A21 em Mafra cortada durante uma hora

Não há registo de feridos. Pelas 10h, permaneciam no local a combater as chamas 16 operacionais, apoiados por cinco veículos.

Um camião que transportava carros eléctricos incendiou-se ao início da manhã desta terça-feira, 2 de Julho, na auto-estrada A21, perto na Malveira, obrigando a cortar o trânsito no sentido Mafra-Lisboa, disse fonte da Protecção Civil. A auto-estrada foi reaberta ao trânsito cerca das 9h30.

O alerta para o incêndio no camião de transporte de veículos foi dado às 08h19, não havendo registo de feridos. A reabertura, no sentido Mafra – Venda do Pinheiro, foi indicada à agência Lusa por fonte do Comando Sub-Regional da Grande Lisboa.

Segundo o Correio da Manhã, que esteve em reportagem no local, as viaturas transportadas pelo camião porta-carros seriam Tesla novos.

Pelas 10h, permaneciam no local a combater as chamas 16 operacionais, apoiados por cinco veículos.

O camião incendiou-se ao quilómetro 13,8 da A21 (Venda do Pinheiro/Ericeira), numa zona da União de Freguesias de Malveira e São Miguel de Alcainça.