A menos de dez dias do final do prazo dado pelo Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana (IHRU) para os moradores deixarem as suas casas no bairro ilegal da Penajóia, no Monte da Caparica, em Almada, não há qualquer plano de realojamento conhecido.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt