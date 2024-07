Taylor Swift criticada por ter 34 anos e não ter filhos: “Se for um cantor ninguém pensa se tem família”

Taylor Swift, actualmente, é uma das mulheres mais influentes do mundo, mas sofre do mesmo estigma de todas as outras: a pressão da maternidade ou o julgamento sobre as suas relações. “Aos 34 anos, Swift continua solteira e sem filhos, um facto que alguns poderão argumentar ser irrelevante para o seu estatuto de modelo a seguir. Mas, sugiro, é crucial considerar que tipo de exemplo que isto dá às jovens raparigas”, escreveu o cronista John Mac Ghlionn da Newsweek, reflectindo o “duplo padrão sexual” que impera na sociedade, lamentam os especialistas ouvidos pelo PÚBLICO.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt