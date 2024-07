Jamie Foxx diz que esteve inconsciente durante 20 dias e não se lembra “de nada”

Ainda não é claro o que terá levado Jamie Foxx a ser internado de urgência em Abril do ano passado, mas agora o actor revelou que “não se lembra nada” desses dias no hospital. “Estive apagado durante 20 dias”, contou num vídeo que está a circular no X (antigo Twitter), divulgado pela página The Arts of Dialogue.

“No dia 11 de Abril do ano passado”, começa por dizer a um grupo de pessoas reunidas no exterior de um café em Phoenix, no Arizona. “Senti uma dor de cabeça. Pedi um Advil”, relatou, confidenciando que não se lembra de mais nada do que se seguiu. “Contaram-me que a minha irmã e a minha filha me levaram ao primeiro médico”, acrescentou, referindo-se à irmã Deidra Dixon e à filha, Corinne Foxx, que é também assistente do pai.

Depois, contou ainda, deram-lhe “uma injecção de cortisona” para amenizar as dores. “O médico seguinte disse que se passava alguma coisa aqui”, detalhou, enquanto apontava para a cabeça. “Mas não vou dizê-lo para a câmara”, terminou, percebendo que estava a ser filmado.

Jamie Foxx was spotted in downtown Phoenix, where he told a small group of people that on April 11th, 2023, he had a bad headache, asked a friend for an Advil, and then woke up 20 days later with no memory of what happened. pic.twitter.com/wIhuvN9hCC — The Art Of Dialogue (@ArtOfDialogue_) July 1, 2024

O actor de 56 anos foi internado de urgência em Atlanta, Geórgia, onde se encontrava para as filmagens de Back In Action, da Netflix, que protagoniza ao lado de Cameron Diaz. A notícia foi divulgada pela filha, Corinne Foxx, nas redes sociais: “Queríamos partilhar que o meu pai, Jamie Foxx, teve uma complicação médica ontem”, escreveu então.

Recebeu alta em meados de Maio, mas só comentaria publicamente o incidente em Julho com um pequeno vídeo onde agradecia todo o apoio aos fãs num momento que pensou que “nunca iria passar”, explicando-se quanto à ausência prolongada. “Para ser honesto convosco, não queria que me vissem assim com tubos a sair de mim e a tentar perceber se ia conseguir sobreviver”, declarou.

E a recuperação é um caminho com “alguns buracos”, confessou. “De vez em quando desato a chorar — é porque tem sido duro, meu. Estava doente.”

Foxx regressou recentemente ao trabalho ao reality show Beat Shazam, que apresenta com a filha Corinne e desafia os concorrentes a adivinhar nomes de canções. O actor é conhecido pelo seu retrato do cantor de jazz Ray Charles no filme biográfico Ray, que em 2005 lhe valeu um Óscar de melhor actor. Também desempenhou papéis principais em filmes como Django Unchained e Dreamgirls.