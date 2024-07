A “técnica ancestral” da Quanta Terra leva Vhils a Favaios

Quando, em 2022, a Quanta Terra inaugurou a sua adega em Favaios (Alijó) – em edifício com pergaminhos: era uma antiga destilaria, a número 7, da Casa do Douro – fê-lo com um manifesto: o de transcender a (natural) vocação vínica do espaço e transformá-lo (também) num pólo cultural no interior do país. Para afirmá-lo, esse momento inicial foi acompanhado por uma exposição de Joana Vasconcelos (com quem já tinha havido colaboração nos vinhos Joana Vasconcelos by Quanta Terra, rótulos e caixas desenhados pela artista).

Dois anos depois, e quando se assinalam os 25 anos da marca, a celebração faz-se novamente com arte. “Técnica Ancestral” é o nome da mostra que junta obras de Alexandre Farto (Vhils), AkaCorleone, Pedrita Studio, PichiAvo, Raquel Belli e Vasco Maio, sob a curadoria da plataforma cultural Underdogs.

Vinho e cultura para valorizar o interior

São 11 os trabalhos destes artistas que podem ser vistos nos diversos espaços da adega que em 2023 ganhou o prémio Best Wine Tourism (categoria Arte e Cultura) e que é a materialização das intenções dos fundadores da Quanta Terra aquando da criação da marca. A saber, “a valorização do interior e a ligação do vinho à cultura como factor diferenciador neste caminho”, recordam em comunicado de imprensa, os seus responsáveis, os enólogos e produtores Celso Pereira e Jorge Alves.

Foto Foto Foto

Nesta exposição, essa ligação evidencia-se na evocação das técnicas ancestrais, as mesmas que deram origem à produção do vinho e às manifestações artísticas. Portanto, foram escolhidos trabalhos e artistas “que referenciam o passado, seja na técnica como no conteúdo” e que os contextualizam no mundo actual, lê-se no catálogo da exposição. Entre as obras está um trabalho inédito de Vhils, “Cartaz publicitário esculpido à mão” (36.900 €)

Com 900 visitantes em 2023, a adega-galeria não esconde querer ser “um cartão de visita” da região. “É fulcral este investimento em territórios de baixa densidade. O vinho é um dos principais motores da economia nacional, e aliado à cultura ganha uma força imensurável.”

A exposição pode ser visitada até 15 de Dezembro, de quarta-feira a domingo, entre as 10h e as 17h30. A visita inclui uma prova de vinhos e é aconselhada reserva prévia (por e-mail ou telemóvel, através do 935 907 557).