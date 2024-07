Faro abre as suas açoteias a um festival de concertos e exposições

O festival Açoteia regressa a Faro sexta e sábado, com os terraços da cidade algarvia a abrirem-se a concertos e exposições, entre 200 actividades – sempre com o casario e a ria Formosa no horizonte.

O Açoteia – Faro Rooftop Festival está de regresso à cidade algarvia nos dias 5 e 6 de Julho. Nesta terceira edição, são 35 as açoteias tradicionais algarvias, “espaços inusitados” e habitualmente “inacessíveis ao público”, que se abrem a uma programação recheada, que inclui concertos, performances, exposições e conversas, entre 200 actividades – sempre com o casario da cidade e a ria Formosa por perto no horizonte.

Palavra de origem árabe, as açoteias eram “espaços abertos de trabalho na zona superior da casa ou no telhado, onde se finalizava a secagem dos frutos e o posterior armazenamento para consumo próprio ou venda”, entretanto “esquecidos”, sem “qualquer função” ou transformados em “zonas de arrumos” e “estendais”, nota a organização em comunicado.

O objectivo do festival, com edições anteriores em 2019 e 2023, passa por “dinamizar” estes “locais inutilizados da cidade” e “potenciar a criatividade para o seu uso, com três grandes eixos de acção: cultura, sustentabilidade e comunidade”. Um dos destaques da programação pretende, precisamente, “surpreender com soluções criativas a dar às açoteias”, com o espectáculo Mas afinal qual é a ideia?, de Fernando Alvim e Nuno Artur Silva (dia 5, às 21h30, na Fábrica da Cerveja).

De propriedade privada ou afectos “às funções técnicas dos edifícios”, a maioria dos terraços que acolhem o festival não está, por norma, acessível ao público. É o caso da Igreja do Carmo, que abre a sua açoteia “pela primeira vez”, para “observações astronómicas e concertos de kora”; ou a torre do mirante do Museu Municipal de Faro, que recebe visitas guiadas a este local, “onde as freiras em clausura no antigo convento podiam vislumbrar o mundo exterior”. Entre edifícios históricos, unidades de alojamento e restaurantes, há açoteias com “capacidade para receber duas pessoas, outras 100, o que convida a experiências mais intimistas ou imersivas”.

Actividades não faltam por onde escolher. Na música, destaque para os concertos de Bonga, Luís Trigacheiro, JP Simões, Manuel João Vieira, Olavo Bilac, Domingos Caetano (Íris) e Jorge Benvindo (Virgem Suta), entre outros. Há performances de dança, declamações de poesia, concertos de taças tibetanas, DJ sets e experiências gastronómicas, além do "Artists & Fleas – O market mais cool do Algarve", no terraço do Mercado Municipal de Faro.

Destaque ainda para a rádio RUA FM, que estará a transmitir a emissão ao vivo a partir de uma açoteia, e as exposições Só para quem (não) tem vertigens, de Glantosz, e a colectiva Bug Criativa, entre outras “mostras efémeras”. Na madrugada de sábado, a partir das 4h30, a Fábrica da Cerveja vai transformar-se num “cinema ao ar livre”, com a projecção de “uma película surpresa”, “que culmina com um pequeno-almoço recheado de iguarias locais, por volta das 6h20”.

As primeiras edições do Açoteia - Faro Rooftop Festival decorreram em 2019 e 2023

Organizado pela autarquia de Faro e pelo Teatro Municipal de Faro, com a participação de 45 associações, instituições públicas, empresas e particulares, o festival integra ainda palestras e conversas dedicadas a temas de políticas públicas, com foco na “arquitectura, construção, sustentabilidade e cidades do futuro”. A água, ou a falta dela, dá mote a várias iniciativas da programação.

A entrada custa 5€ por pessoa por dia, e os bilhetes podem adquirir-se apenas nos próprios locais. Em algumas açoteias o acesso é gratuito, assim como para crianças até aos 12 anos. O programa completo e informações adicionais estão disponíveis aqui.