As defesas de Diogo Costa, mas agora ao detalhe

Diogo Costa, guarda-redes da selecção portuguesa, foi a grande figura do jogo entre Portugal e a Eslovénia. As três defesas no desempate nas grandes penalidades e, antes disso, a defesa a um remate de Sesko, já no prolongamento, colocaram Portugal nos quartos-de-final do Europeu de futebol.

Provavelmente já viu esses lances em movimento, mas veja aqui, ao detalhe, alguns dos momentos cruciais dessa noite histórica para o guardião português.