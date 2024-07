Mangualde entra no mundo dos carros eléctricos um ano antes do previsto

O início da produção dos primeiros automóveis eléctricos “made in” Portugal foi assinalado, esta terça-feira, na fábrica da Stellantis em Mangualde, num momento que ganhou solenidade com a presença do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, o ministro da Economia, Pedro Reis, e o presidente-executivo (CEO) do conglomerado automóvel, Carlos Tavares. Para já, saem das linhas protótipos, com a produção em série a arrancar em Outubro, mas sem objectivos traçados, já que “dependerá do caderno de encomendas”, esclareceu Tavares. Entre térmicos e eléctricos, Mangualde espera fechar 2024 com 87 mil unidades produzidas, um novo recorde, depois de ter registado mais de 82 mil no ano passado.

