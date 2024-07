Governo anuncia apoio de nove milhões por ano para transporte de mercadorias na ferrovia

O Governo anunciou hoje que irá apoiar os operadores de transporte ferroviário de mercadorias com 45 milhões de euros de euros até 2029 para incentivar a sustentabilidade ambiental e o transporte pela ferrovia.

Em comunicado divulgado após o anúncio da aprovação por Bruxelas, um comunicado do Ministério das Infraestruturas e da Habitação afirmou que esta é uma medida que representará um apoio anual de nove milhões de euros e que será atribuído com base num valor de 0,07 euros por tonelada/quilómetro, sendo aplicada já a partir deste ano.

“O transporte ferroviário de mercadorias é central para uma estratégia de logística nacional e este sector tem sido deixado para trás. O Governo reconhece a sua importância e está focado em promover o seu crescimento e robustez”, afirmou o ministro das Infraestruturas e Habitação, Miguel Pinto Luz, no documento.

De acordo com a secretária de Estado da Mobilidade, Cristina Pinto Dias, o apoio aos operadores ferroviários de mercadorias “foi trabalhado com a Comissão Europeia e o IMT, e traduz os custos externos evitados, como emissões de gases com efeito de estufa, congestionamento e acidentes, pelo modo ferroviário face ao modo rodoviário”.

A Comissão Europeia deu hoje ‘luz verde’ a ajudas estatais portuguesas, de subvenções de 45 milhões de euros até 2029, para incentivar a transferência do transporte rodoviário de mercadorias para a ferrovia, visando um modelo menos poluente.

Em comunicado hoje divulgado, o executivo comunitário dá conta de que “aprovou, ao abrigo das regras comunitárias em matéria de auxílios estatais, um regime português de auxílios no valor de 45 milhões de euros destinado a incentivar a transferência do transporte de mercadorias da estrada para o caminho-de-ferro”.

“O objectivo do regime é promover a transferência modal do transporte de mercadorias para o caminho-de-ferro, que é um modo de transporte mais ecológico, e está em conformidade com os objectivos da Estratégia de Mobilidade Sustentável e Inteligente da Comissão e do Pacto Ecológico Europeu”, refere a instituição.