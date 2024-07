Fisco encontrou 520 milhões de impostos em falta entre os grandes contribuintes

Serviços que fiscalizam as grandes empresas e os particulares de maior rendimento acompanham 5000 contribuintes. Rendimentos colocados em paraísos fiscais já justificaram correcções do fisco.

A Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) concluiu, ao longo do ano passado, uma série de inspecções às grandes empresas e aos maiores contribuintes singulares e, durante as acções de controlo, detectou 522 milhões de euros de impostos “potencialmente em falta”, sobretudo IVA, IRC, Imposto do Selo e IRS, indica o mais recente relatório de combate à fraude entregue pelo Governo no Parlamento. A quantia soma-se a 700 milhões de imposto em falta identificados em 2022 e aos 620 milhões detectados em 2021.