Estafetas na expectativa de que plataformas melhorem seguros de trabalho

Movimentos que representam os estafetas e a Associação Portuguesa das Aplicações Digitais reuniram-se nesta terça-feira para discutir os problemas do sector.

Os estafetas saíram da reunião desta terça-feira com a Associação Portuguesa das Aplicações Digitais (APAD) na expectativa de que as plataformas melhorem os seguros de acidentes de trabalho dos estafetas e criem um canal de denúncia de situações de fraude e de problemas relacionados com a actividade.

A reunião, que teve lugar em Coimbra, foi pedida pelos movimentos Estafetas em Luta e Estafetas Unidos e tinha como objectivo apresentar as principais reivindicações dos estafetas.

“Fomos ouvidos e sentimos boa vontade da associação para olhar para os problemas. Achamos que esta reunião vai gerar bons frutos”, adiantou ao PÚBLICO Marcel Borges, porta-voz dos Estafetas em Luta.

Um dos temas em cima da mesa tem que ver com os seguros que, segundo Marcel Borges, neste momento têm um valor de 20 euros por dia, no máximo de 30 dias, e deixam de fora os estafetas que trabalham através de intermediários.

No encontro, relatou, a APAD (que é constituída pela Glovo, Uber e Bolt) prometeu analisar a questão e “melhorar” o seguro oferecido aos estafetas, além de tentar que ele seja alargado a quem trabalha através de intermediários.

Na reunião, os estafetas exigiram também o fim dos pedidos duplos e triplos, o pagamento mínimo de três euros para qualquer entrega e o atendimento presencial dos estafetas nas principais cidades para resolução de problemas.

Em cima da mesa esteve também a questão dos contratos de trabalho, um assunto que não é consensual entre os estafetas e em relação ao qual o representante da APAD presente na reunião não se pronunciou.

Questionada pelo PÚBLICO, fonte oficial da APAD disse que na reunião “foram ouvidas preocupações destes estafetas, como as questões com contas falsas, pedido de intermediação junto de seguradoras para melhores condições, entre outras”.

“Foram discutidos eventuais caminhos de mitigação destas preocupações”, acrescentou, sem adiantar em que sentido.

A APAD diz que está disponível para agendar outras reuniões.