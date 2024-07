E se a selecção mandar os cruzamentos à erva?

Os ingleses queixaram-se, depois do empate (1-1) com a Dinamarca, e a UEFA assentiu logo no dia seguinte: o relvado de Frankfurt estava, de facto, abaixo dos mínimos aceitáveis. Os Países Baixos também lamentaram o piso de Hamburgo, neste caso antes do jogo com a Polónia, e o estádio de Dusseldorf sofreu três mudas de relva já depois do fecho da Bundesliga, em Maio.

