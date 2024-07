Segundo dia de Wimbledon revela novos nomes

Principais favoritos no torneio do Grand Slam sem problemas na estreia.

Jacob Fearnley, Francisco Comesana, Giovanni Mpetshi Perricard e Jessica Bouzas Maneiro não são nomes que habitualmente apareçam nos títulos das notícias de ténis, mas foram eles os principais protagonistas do segundo dia do torneio de Wimbledon, que começou com o anúncio da desistência do bicampeão Andy Murray.

O escocês não se sentiu totalmente recuperado de uma intervenção cirúrgica nas costas, há 10 dias, para competir em singulares e vai jogar apenas na prova de pares, ao lado do irmão Jamie. Mas nem por isso o ténis britânico deixou de brilhar no torneio masculino.

O melhor representante no ranking, Jack Draper (28.º) só conseguiu confirmar o favoritismo diante do sueco Elias Ymer (205.º) ao fim de mais de três horas: 3-6, 6-3, 6-3, 4-6 e 6-3. Já Cameron Norrie (42.º) foi mais rápido a ultrapassar o argentino Facundo Diaz Acosta (67.º), por 7-5, 7-5 e 6-3. Mas as atenções centraram-se em Jacob Fearnley, que, seis semanas antes, contribuiu para o primeiro triunfo da Texas Christian University no campeonato universitário dos EUA (NCAA).

Na sua estreia em majors, o tenista de 22 anos venceu o espanhol Alejandro Moro Cañas (188.º), por 7-5, 6-4 e 7-6 (14/12). Como “prémio”, Fearnley irá pisar um dos dois principais courts do All England Club, já que terá Novak Djokovic como adversário na segunda ronda.

O número dois do ranking voltou a não acusar qualquer resquício da cirurgia ao joelho direito a que foi submetido no dia 4 de Junho e venceu Vit Kopriva (123.º), por 6-1, 6-2 e 6-2, num encontro em que não enfrentou qualquer break-point.

A maior proeza da jornada no sector masculino foi assinada por Francisco Comesana (122.º), que eliminou Andrey Rublev (6.º), por 6-4, 5-7, 6-2 e 7-6 (7/5). O tenista de 23 anos tornou-se no primeiro argentino a vencer um adversário do top 10 na sua estreia em torneios do Grand Slam.

Outro cabeça de série masculino a ser surpreendido foi Sebastian Korda (21.º), eliminado por Giovanni Mpetshi Perricard ao fim quase três horas e meia, por 7-6 (7/5), 6-7 (4/7), 7-6 (8/6), 6-7 (4/7) e 6-3. O francês de 20 anos e 2,03m de altura tinha somado 44 ases na última ronda do qualifying, onde foi derrotado pelo compatriota Maxime Janvier, mas depois de repescado para o quadro final, fez melhor frente a Korda: “disparou” 51 ases e anulou todos os 11 break-points que enfrentou.

Há um ano, Mpetshi Perricard estava fora do top 200 e em Abril deste ano, quando ocupava o 162.º posto, venceu um challenger em Acapulco, iniciando uma série de bons resultados que lhe valeram o primeiro título no ATP Tour, em Lyon, e a subida ao 58.º posto do ranking.

O seu próximo adversário é Yoshihito Nishioka (102.º), que afastou Nuno Borges, em quatro sets: 6-2, 7-6 (8/6), 3-6 e 6-3. O número um português entrou mal no encontro, mas reagiu bem no segundo set e, após uma paragem de uma hora devido à chuva, foi superior a Nishioka, só que não conseguiu concretizar nenhum dos seis set-points de que dispôs, três deles quando liderou o tie-break por 6/3. Borges ainda recuperou de 0-2 no terceiro set, mas na quarta partida, voltou a não ser consistente. Sem vitórias individuais na época de relva, o tenista maiato vai tentar ganhar em pares, onde faz equipa com o francês Arthur Rinderknech.

Alexander Zverev (4.º), Hubert Hurkacz (7.º), Alex de Minaur (9.º), Stefanos Tsitsipas (11.º), Taylor Fritz (12.º), Ben Shelton (14.º), Holger Rune (15.º) e Lorenzo Musetti (25.º) seguiram pra a segunda ronda.

No torneio feminino, repetiu-se o que acontecera há 30 anos, quando Steffi Graf, detentora do título, perdeu na estria com Lori McNeil. Desta vez, foi Marketa Vondrousova que foi surpreendida pela espanhola Jessica Bouzas Maneiro, nascida há 21 anos em Vilagarcia de Arosa.

A galega tem desbravado caminho no circuito feminino no ITF World Tour, conquistou três títulos este ano – um dos quais no Porto – e foi como 83.ª mundial que vencer Vondroudova, por 6-4, 6-2. Um dia inesquecível para Bouzas Maneiro que obteve a primeira vitória em quadros principais de majors, contra uma top 10 mundial e sobre relva.

Iga Swiatek (1.ª) elevou para 20, o número de vitórias consecutivas no circuito, ao derrotar Sofia Kenin (49.ª), por 6-3, 6-4. Elena Rybakina (4.ª), Ons Jabeur (10.ª), Jelena Ostapenko (14.ª), Caroline Garcia (24.ª) e Caroline Wozniacki (91.ª) acompanham a polaca à segunda eliminatória.