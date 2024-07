Portugal defronta a França e depois? Veja aqui o calendário completo

O triunfo de Portugal sobre a Eslovénia colocou no caminho da selecção nacional a França. Quem ganhar neste duelo vai decidir a passagem à final do Euro 2024 com Alemanha ou Espanha.

A França volta a estar no caminho de Portugal num Europeu. Depois da final do Euro 2016, ganha pelos portugueses, a selecção nacional vai, novamente, medir forças com a sua congénere gaulesa, desta vez numa fase mais precoce da competição.

Os jogadores de Roberto Martínez já sabiam que em caso de vitória sobre a Eslovénia, que aconteceu com o dramatismo do desempate nas grandes penalidades, teriam pela frente nos quartos-de-final o vencedor de um embate entre vizinhos: França ou Bélgica. Um autogolo de Vertonghen já na ponta final da partida apurou os gauleses e eliminou os belgas, pelo que a reedição da final do torneio de 2016 vai acontecer na próxima sexta-feira.

Nas oito melhores selecções do Euro 2024 estão também Espanha e Alemanha. As duas selecções mais goleadoras do torneio vão defrontar-se no outro jogo dos quartos-de-final da metade do torneio que cruza com Portugal se a selecção nacional superar a França.

Na outra metade do quadro desta fase a eliminar do Europeu, Inglaterra e Países Baixos surgem, em teoria, como as selecções mais fortes. Contudo, antes de, eventualmente, se encontrarem nas meias-finais, terão que ultrapassar, respectivamente, a Suíça e a Turquia.

Suíços e turcos que chegam a esta fase da prova depois de vitórias sobre opositores, teoricamente, mais fortes. Os helvéticos afastaram “apenas” a Itália, actual campeã europeia, que assim ficou sem hipóteses de revalidar o título. Quanto aos turcos, eliminaram a Áustria, selecção que chegou a esta fase sendo apontada como uma das equipas que melhor futebol estava a praticar e ficando em primeiro lugar de um grupo onde estava, para além da Polónia, a França e os Países Baixos.