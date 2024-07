Países Baixos encontraram o caminho mais curto para os “quartos”

O sétimo e penúltimo bilhete para os quartos-de-final do Campeonato da Europa foi o mais fácil de conquistar. Com uma supremacia quase absoluta durante quase toda a partida, os Países Baixos derrotaram na Allianz Arena, em Munique, a Roménia nos oitavos-de-final do Euro 2024, por 3-0, e asseguraram o estatuto de uma das oito melhores selecções da competição. Apesar de apenas ter conquistado a tranquilidade no minuto 83, quando Donyell Malen fez o 2-0, a equipa comandada por Ronald Koeman mostrou ser claramente melhor do que os romenos.

Depois de três dias repletos de incerteza nas partidas dos oitavos-de-final, o favoritismo dos Países Baixos no duelo com a Roménia raramente esteve em causa em Munique. Os neerlandeses entraram na Allianz Arena com um registo pouco recomendado em fases finais de Europeus – derrota nos últimos três jogos -, mas tinham a seu favor um currículo bem favorável frente aos romenos: quatro vitórias consecutivas.

E, para manter essa tendência, Ronald Koeman promoveu três mudanças no “onze”, em relação ao jogo da passada quinta-feira contra a Áustria, onde foi derrotado. O antigo treinador do Benfica, mantendo a linha de três defesas, retirou da equipa Veerman, Geertruida e Malen, apostando em Dumfries, Bergwijn e Xavi Simons.

No entanto, nos momentos iniciais, o maior atrevimento foi romeno. Com duas novidades na equipa - Dennis Man e Mogos nos lugares de Bancu e Coman - Edward Iordanescu procurou contrariar o esperado ascendente do rival apresentando pressão alta e audácia q.b. no ataque. Mas, com isso, deu sempre espaço para os neerlandeses jogarem no seu meio-campo.

O resultado, foram 20 minutos iniciais de um jogo aberto - mas sem grandes oportunidades -, até que Cody Gakpo juntou-se ao grupo de melhores marcadores da prova. Na primeira grande oportunidade, o avançado do Liverpool foi assistido por Xavi Simons e, já dentro da área, colocou a bola junto ao poste direito de Florin Nita, que reagiu tarde, não conseguindo evitar sofrer o quarto golo no Euro 2024.

A reacção romena até foi positiva e, aos 24’, um remate de Dennis Man passou muito perto da baliza dos Países Baixos. Porém, a partir daí, a “laranja mecânica” afinou a sua táctica e passou a ter o controlo.

Até ao intervalo, os neerlandeses tiveram três excelentes oportunidades - Stefan de Vrij, aos 26’; Memphis Depay, aos 31’; Xavi Simons, aos 44’ -, mas a falta de eficácia da equipa de Koeman manteve tudo em aberto para segunda parte.

Positivo/Negativo Positivo Donyell Malen O extremo de 25 anos do Borussia Dortmund foi um dos jogadores que saiu da equipa após a derrota frente à Áustria, mas a jogar no estádio de um dos seus rivais na Bundesliga (Bayer Munique) conseguiu brilhar. Donyell Malen entrou ao intervalo e com os dois golos na parte final entrou para a história do Euro 2024 por ser o primeiro a bisar.

Positivo Cody Gakpo Fez o terceiro golo no Campeonato da Europa e voltou a mostrar muita qualidade no ataque neerlandês. Negativo Roménia Após a vitória na estreia frente à Ucrânia, os romenos não mais voltaram a convencer e deixaram uma imagem de fragilidade na despedida do Europeu.

E os últimos 45 minutos não trouxeram qualquer mudança no filme da partida. Com a Roménia incapaz de assumir o controlo, os Países Baixos continuaram a ter mais bola e o exclusivo dos lances de perigo. Todavia, a ineficácia mantinha-se.

Aos 54’, um defesa romeno evitou o golo de Depay; aos 58’, Virgil Van Dijk acertou no poste; aos 59’ e 62’, Nita defendeu remates de Cody Gakpo.

As oportunidades sucediam-se e Gakpo ainda colocou a bola no fundo da baliza – golo anulado por fora-de-jogo -, mas quem chegou ao “bis” foi Donyell Malen. O avançado do Borussia Dortmund, que entrou ao intervalo para o lugar de Steven Bergwijn, marcou aos 83’ e 90’+3’ – é o primeiro jogador a bisar no Euro 2024-, colocando o resultado (3-0) num desnível que traduz a diferença entre as duas selecções durante os 90 minutos.