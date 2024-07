Nuno Borges volta a ser eliminado na primeira ronda de Wimbledon

Foi a terceira vez que o tenista português na passou da ronda inaugural do torneio.

Nuno Borges voltou nesta terça-feira a ser eliminado na primeira ronda de Wimbledon, terceiro torneio do Grand Slam da temporada, ao perder na estreia com o japonês Yoshihito Nishioka, em quatro sets.

O número um nacional e 50.º do ranking ATP foi derrotado pelo 90.º do mundo pelos parciais de 2-6, 6-7 (6-8), 6-2 e 3-6 em duas horas e 34 minutos, falhando pelo terceiro ano seguido a qualificação para a segunda ronda do major britânico.

Na estreia, em 2022, caiu perante o norte-americano Mackenzie McDonald e, em 2023, foi afastado pelo argentino Francisco Cerundolo.