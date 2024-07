Na imprensa internacional, Diogo Costa é o herói de um jogo de drama e lágrimas

Herói, herói, herói. Assim se escreve sobre Diogo Costa na imprensa internacional. Depois de um jogo sofrido frente à Eslovénia e com uma boa dose de drama, Portugal agradece ao guardião das redes, na passagem aos quartos-de-final do Europeu 2024.

"Diogo Costa será o herói, depois de três defesas gloriosas nos penáltis, mas digam o que disserem de Ronaldo, tiro-lhe o chapéu por ter acertado o remate no final", lê-se no britânico The Guardian. "Depois de ter sido travado pelo brilhantismo de Jan Oblak no prolongamento, foi preciso muita coragem para voltar e marcar."

No espanhol El País, "Diogo Costa vestiu o fato de herói" na noite desta segunda-feira. "O guarda-redes salvou a sua equipa já no final do prolongamento com uma defesa formidável diante de Sesko", depois de uma partida que fez "Portugal sofrer".

Portugal chega aos quartos-de-final deste Europeu graças a um "jogo de drama pessoal épico e de lágrimas para Cristiano Ronaldo", escreve a Marca.

Sem surpresa, o L'Équipe destaca Diogo Costa como homem do jogo, apesar de elogiar também a prestação do guarda-redes do Atlético de Madrid.

"Como era de esperar, a Eslovénia dificultou a vida a Portugal com a sua solidariedade constante e o seu eixo defensivo impenetrável", lê-se ainda no jornal desportivo francês. Sobre Ronaldo, as "lágrimas de tristeza substituídas por lágrimas de alegria".

Recuperando um apelo deixado pelo The Guardian: "Que jogo divertido e cheio de drama. Mais, por favor, Euro 2024!"