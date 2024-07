O homem voador e outros “milagres” do europeu

Estamos na semana dos oitavos-de-final do Europeu de 2024. E estes têm sido os oitavos-de-final dos milagres: o milagre do golo anulado por um centímetro que lançou a Alemanha para os “quartos”, o milagre da bicicleta que salvou a Inglaterra de ir para casa sem o futebol; o milagre do autogolo que deu os “quartos” à França; e pasme-se, o milagre do bom futebol da Espanha e da Suíça.

Falta aqui um milagre, o milagre do guarda-redes voador, Diogo Costa, que salvou Portugal da eliminação. É esta a palavra-chave do sexto episódio do podcast “O Pé direito do Éder”, em que falamos de milagre da baliza fechada por Diogo, da maldição da baliza fechada para Cristiano Ronaldo e da reedição da final do Euro 2016 na próxima sexta-feira em Hamburgo. Sem Éder.

No podcast “O pé direito do Éder” escolhemos as palavra-chave e cruzamos histórias do passado com histórias da actualidade. Às terças e sexta-feiras.

O Pé Direito do Éder está disponível na Apple Podcasts, Spotify, YouTube e nas outras aplicações para podcasts.