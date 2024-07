Diogo Costa é o primeiro a defender três penáltis num desempate no Europeu

Nunca antes um guarda-redes tinha conseguido defender tanto num desempate por penáltis do Campeonato da Europa. Na noite desta segunda-feira, 1 de Julho, Diogo Costa não só ajudou a garantir a passagem da selecção portuguesa aos quartos-de-final, mas também escreveu o nome na história como o primeiro guardião a defender três penáltis – todos os que teve oportunidade de defender – num desempate deste tipo no Europeu. Por três vezes, os jogadores eslovenos viram as suas expectativas frustradas na marca dos 11 metros, com o guardião português a adivinhar sempre o lado escolhido pelos adversários.

"Talvez seja o melhor jogo da minha vida, [a partida] em que mais consegui ajudar a equipa. O Ricardo e toda a gente da equipa passaram-me muitas boas palavras, motivaram-me ainda mais e foquei-me em ajudá-los", resumiu o guarda-redes, na conferência de imprensa após o jogo dos "oitavos".

Na última temporada, Diogo Costa tinha já assegurado um recorde deste tipo na Liga dos Campeões, sendo também o primeiro a defender três penáltis numa única edição da prova milionária. O jogador do FC Porto conseguiu travar dois penáltis nas duas partidas frente ao Bayer Leverkusen (um no Dragão e outro na Alemanha) e ainda defendeu uma terceira grande penalidade na visita dos "azuis e brancos" ao Club Brugge.

Vamos então a números: em tempo regulamentar, Diogo Costa teve já de enfrentar 24 penáltis ao longo da carreira, conseguindo defender dez. O grau de eficácia do guarda-redes supera os 40% (41,67%), número que o coloca como um dos guardiões mais eficazes em travar estes lances.

No campo dos desempates após prolongamento, Diogo Costa apenas teve uma experiência, contra o Arsenal, na edição passada da Liga dos Campeões. Nesse jogo, o guardião não conseguiu defender qualquer conversão e os portistas seriam eliminados pelos londrinos. Após a noite de sonho em Frankfurt, Diogo Costa defendeu um total de três penáltis em sete tentativas, um grau de eficácia de 42,86%.

Portugal assegurou esta segunda-feira a passagem aos "quartos", sabendo já que defrontará a França, actual selecção campeã do mundo. A selecção "das quinas" eliminou a Eslovénia nos penáltis, após um empate a "zero" nos 90 minutos que se estendeu aos 30 minutos de prolongamento. No desempate por grandes penalidades, a Eslovénia não conseguiu marcar um único golo, com Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes e Bernardo Silva a assegurarem os três tentos portugueses que carimbaram a passagem.

O duelo entre portugueses e franceses joga-se na próxima sexta-feira, dia 5 de Junho, a partir das 20h (hora de Portugal continental).