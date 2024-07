Pedro Dias: “Não podemos continuar a fazer as coisas da mesma forma”

O novo secretário de Estado do Desporto, Pedro Dias, compromete-se em fazer diferente, mas não no imediato. Prefere falar num horizonte temporal de três ciclos olímpicos.

Tem um currículo ligado ao desporto com perto de três décadas, foi atleta federado de basquetebol, andebol, futebol e futsal, e, antes de ser escolhido por Luís Montenegro para assumir a pasta do Desporto no actual Governo, era vogal da direcção, com funções executivas, da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), tendo tido um papel preponderante no sucesso que o futsal português tem alcançado. Na primeira grande entrevista que dá desde que tomou posse, Pedro Dias, secretário de Estado do Desporto, explica que tem em mãos um projecto para “três ciclos olímpicos” que terá “uma visão reformista do país”.