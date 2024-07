Quarta na TV: o novo Caça-Polícias, Wolf Hall e Bluey

Temos também Um Homem à Altura, FBI: International, The Man with 1000 Kids, O Planeta Vivo, Primeira Pessoa Com Pedro Pauleta e A Casa de Férias do Scott.

CINEMA

Um Homem à Altura

Cinemundo, 20h50

Comédia romântica francesa sobre uma advogada que perde o telemóvel e, ao falar com o homem que o encontra e o quer devolver, decide marcar um encontro com ele. O problema? Ela não esperava que ele fosse tão baixinho... Realizado por Laurent Tirard, um remake de Corazón de León.

Beverly Hills Cop: Axel F

Netflix, streaming

Estreia. Passadas três décadas de O Caça-Polícias III de John Landis, o último filme da saga, Eddie Murphy volta a vestir a pele de Axel F(oley), o agente da polícia de Detroit que em 1984 rumou a Beverly Hills como um peixe fora de água para investigar a morte de um amigo. E volta ao sítio onde tudo começou. Desta feita, a filha de Foley, Jane (Taylour Paige), corre perigo e os velhos Taggart (John Ashton) e Rosewood (Judge Reinhold) voltam para ajudar. Regressam também a este universo Paul Reiser e Bronson Pinchot, que se juntam a novatos como Joseph Gordon Levitt ou Kevin Bacon. Marca a estreia na realização de longas-metragens de Mark Molloy.

SÉRIE

Wolf Hall

TVCine Edition, 22h10

Estreia. Baseada no livro de Hilary Mantel que ficciona a ascensão de Thomas Cromwell ao poder na corte de Henrique VIII, esta minissérie de oito episódios da BBC de 2015 conta com o oscarizado Mark Rylance no papel do estadista e advogado. Há dois anos foi anunciada uma segunda temporada, ainda por concretizar.

FBI: International

Star Channel, 22h15

Estreia da terceira temporada. O spin-off de FBI e a terceira série desse universo criado por Dick Wolf, o mesmo responsável por Lei & Ordem, está de volta. Gira à volta de uma equipa internacional com sede em Budapeste, que zela pelos interesses americanos à volta do mundo. Desta feita, a base da equipa acabou de ser destruída. Por causa da greve simultânea de argumentistas e actores do ano passado, há só 13 episódios em vez dos 21 ou 22 normais.

DOCUMENTÁRIOS

The Man with 1000 Kids

Netflix, streaming

Estreia. Estima-se que Jonathan Meijer seja pai de quase mil crianças. Meijer, um dador de esperma holandês, convencia mães de que só queria ajudar o mundo e que as suas doações eram exclusivas. Mas não. No ano passado, um tribunal ordenou-o a parar. O número oficial de filhos dele está próximo dos 600, concebidos desde 2007, mas é muito provável que haja bem mais. Com produção executiva de Natalie Hill e realização de Josh Allott, esta minissérie de três episódios conta a história toda com várias mães.

O Planeta Vivo

RTP2, 22h53

Estreia. Da autoria de Gertrudes Marçal, esta série documental de seis episódios com realização de Ricardo Espírito Santo olha para os subsistemas terrestres, entre a atmosfera, litosfera, hidrosfera e biosfera. A Terra é o nome do primeiro episódio, sobre como nasceu e evoluiu a vida por aqui.

INFORMAÇÃO

Primeira Pessoa Com Pedro Pauleta

RTP1, 21h01

Pedro Pauleta, o “ciclone dos Açores”, como lhe chamam, que foi para a selecção nacional sem ter passado por qualquer equipa da primeira divisão, é um lendário jogador de futebol e o convidado de Fátima Campos Ferreira desta semana.

CASA

A Casa de Férias do Scott

Casa e Cozinha, 22h

Estreia. Scott McGillivray, especialista em imobiliário, ajuda pessoas a rentabilizarem as suas casas de férias com muitos problemas, pondo-as no mercado com a ajuda da designer Debra Salmoni. Novos episódios passam de segunda a sexta, com a segunda temporada a chegar no dia 17.

INFANTIL

Bluey Curtas

Disney+, streaming

Estreia. Série de 20 novos episódios curtos de Bluey, o fenómeno televisivo para crianças, uma produção australiana vencedora de um Peabody criada por Joe Brumm que se centra num cão de sete anos, um boiadeiro-australiano. Não é, contudo, uma nova temporada (a terceira foi para o ar em Abril): são episódios com quase metade da duração.