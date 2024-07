Dois violoncelistas espanhóis e um alemão disputam Prémio Suggia

A prova final, com a Orquestra Sinfónica do Porto-Casa da Música, realiza-se na próxima sexta-feira, na sala Suggia da Casa da Música, no Porto.

Os violoncelistas espanhóis Ángela Aguareles e Jorge Giménez e o alemão Lionel Martin são os finalistas do Prémio Internacional Suggia/Casa da Música, anunciou a instituição.

Jorge Giménez vai interpretar a Sinfonia Concertante, de Sergei Prokofieff, peça também escolhida por Lionel Martin. Ángela Aguarelles vai tocar o Concerto para violoncelo e orquestra n.º 1, de Dmitri Chostakovitch.

Os finalistas serão avaliados por um júri constituído pelos violoncelistas Maria de Macedo, Claudio Bohórquez e Nikolai Gimaletdinov, pelo maestro e também violoncelista Pedro Neves, que dirige a orquestra.

Os candidatos, numa fase inicial, foram escolhidos por gravações em vídeo, tendo sido seleccionados sete, que se apresentaram em recital, na sala 2 da Casa da Música, no passado fim-de-semana, de onde saíram os três finalistas.

Este prémio, bienal foi criado em homenagem à violoncelista portuense Guilhermina Suggia (1885-1950). O vencedor, de acordo com as edições anteriores, recebe um prémio pecuniário e um convite para tocar como solista num concerto com a Orquestra Sinfónica-Casa da Música, na próxima temporada.

Em 2022 a vencedora foi a violoncelista alemã Konstanze Pietschmann, nascida em 2000.