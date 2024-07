Feira do Alvarinho está de volta para uma edição alargada de quatro dias

A 27.ª Feira do Alvarinho começa na quinta-feira, 4 de Julho, e prolonga-se até domingo, 7 de Julho, numa edição alargada de quatro dias com provas de vinhos de 36 produtores, música e gastronomia no Parque das Caldas, em Monção. A entrada é livre e entre as novidades deste ano estão o shuttle gratuito de acesso ao recinto e o glamping.

Autointitulada “a maior wine party de Portugal”, a feira organizada pelo município de Monção volta a reunir os principais produtores da sub-região de Monção e Melgaço, desta vez numa edição alargada de quatro dias – costumavam ser três –, que promete atrair visitantes de todo o país. Segundo as contas da organização, em 2023 passaram pelo festival cerca de 100 mil pessoas “de diferentes latitudes geográficas”, segundo se pode ler em comunicado.

Este ano, para facilitar o acesso ao recinto, no Parque das Caldas, em Monção, a organização assegura transporte gratuito, com um shuttle nos dias 5 e 6 de Julho a cada 30 minutos, entre as 22h00 e as 04h00. Para assegurar alojamento, e já que “os hotéis, residências e turismo rural de Monção e concelhos vizinhos esgotam com muita facilidade”, explicam no mesmo comunicado, foi também criado um parque de campismo glamping para os visitantes.

Entre os 36 produtores presentes na edição deste ano, estão Adega de Monção, Alvaminho, Anselmo Mendes, Encostas do Mouro, Monsão 1261, Quintas de Melgaço, Quinta de Paços, Soalheiro, Terras de Real, Terrunho, Vale dos Ares e Vinhos Bagagem.

Além das provas, o festival tem um Espaço Harmonias, dedicado a conversas sobre vinho, como “As Mulheres e o Ciclo da Vinha”, com Lúcia Barbosa, no dia 5, às 17h00, ou “Pequenos Grandes Provadores”, no dia 6, às 14h30, com a Associação de Produtores de Alvarinho.

Haverá também programação dedicada aos mais novos, a Alvarinho Kids, que inclui a entrega de prémios do concurso de sustentabilidade “Rolhas que Deixam Marca”, do programa Green Cork Escolas, da Quercus, que promoveu a recolha de rolhas em escolas do concelho para plantar árvores.

No dia da inauguração do festival, 4 de Julho, que terá a presença do primeiro-ministro, Luís Montenegro, a grande atracção será o concerto de José Cid com entrada gratuita, às 22h30. No domingo, 7, à mesma hora, será a vez de Os Quatro e Meia subirem ao palco.

Entre os destaques gastronómicos, e além das 20 tasquinhas, estão o bacalhau à Monção preparado pelo chef Vítor Sobral, o cordeiro à moda de Monção, feito pela Confraria da Foda de Pias, e o arroz de lavagante do restaurante Solar dos Presuntos.