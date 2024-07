Hugo Soares cola PS e Chega: “Nivelam por baixo para aumentar clientelas eleitorais”

Líder parlamentar do PSD critica partidos da oposição por imporem votação no IRS e nas portagens e procura passar a imagem de partido e Governo responsáveis que não cedem a extremismos.

Foi com os temas da redução do IRS e da abolição das portagens nas ex-Scut, em que o Governo e o PSD foram derrotados no Parlamento, que Hugo Soares aproveitou para atacar o PS e o Chega, colando os dois partidos, no seu discurso de abertura das jornadas parlamentares dos sociais-democratas. Lembrando que os dois partidos da oposição que mais apelam ao diálogo parlamentar "foram os que efectivamente não quiseram dialogar", e preferiram não ajudar a melhorar a vida da classe média, no caso do IRS. "É todo um mar que nos distingue: PS e Chega querem mesmo nivelar a sociedade por baixo. Entendem que é na base da dependência do Estado que podem fazer crescer as suas clientelas eleitorais", apontou o líder parlamentar do PSD.