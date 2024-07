Governo já está na CGD e diz que edifício “parecia um estaleiro” quando o recebeu

Foi um fim-de-semana de mudanças. Na sexta-feira, sete ministérios saíram dos respectivos edifícios pela última vez e na manhã desta segunda-feira encontraram-se no edifício da Caixa Geral de Depósitos, o recém-baptizado Campus XXI. A mudança dos serviços do Governo ― e do próprio executivo ― já tinha arrancado com António Costa, mas a fita só foi cortada pelo actual ministro da Presidência, António Leitão Amaro. Em dia de estreia no novo edifício e sem data certa para a realização do próximo Conselho de Ministros neste espaço, Leitão Amaro voltou a dramatizar o processo de transferência para "a casa do Governo" que "parecia um estaleiro" quando o actual executivo iniciou funções.

