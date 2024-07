Costa e Montenegro: o almoço dos novos melhores amigos

Quatro dias depois da eleição de António Costa como presidente do Conselho Europeu, Luís Montenegro recebeu o seu antecessor em São Bento e voltou a apoiá-lo, mostrando "orgulho" na sua nomeação e disponibilidade para cooperar daqui para a frente. Retribuindo o gesto, o ex-primeiro-ministro agradeceu o "empenho" do actual executivo na sua escolha e comprometeu-se a "honrar essa confiança" e a prestar "atenção" a Portugal. Está António Costa a aproximar-se de Luís Montenegro e a afastar-se de Pedro Nuno Santos?

