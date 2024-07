Reforma da justiça ou reforma da lei?

Mais uma vez se discute este tema, tão grato aos políticos que, na realidade, nada de concreto fizeram para o pôr em prática. Muito se tem escrito sobre reforma dos procedimentos e dos poderes dos vários órgãos judiciais, mas pouco ou nada se aborda o que está na base da Justiça – ou seja, as leis em que se fundamenta. Como reiteradamente o tenho escrito nestas “Cartas”, as nossas leis são anacrónicas em muitos casos, ambíguas e confusas na sua maioria, levando a interpretações contraditórias, proporcionando atrasos e recursos sem fim que prejudicam os cidadãos e a própria justiça.

Não temos jeito para rever os códigos processuais? Não temos vontade? Era bom que se avaliasse qual o país em que o grau de satisfação dos cidadãos com o seu sistema de justiça é o mais elevado e se tentasse adaptá-lo ao nosso caso. Reforma da Justiça sem reforma da lei é como construir outro edifício sobre alicerces apodrecidos.

Isabel Ribeiro, Lisboa

Crítica à Justiça

Espanta-se o senhor João Miguel Tavares e até pergunta se o PS entrou em “modo Casa Pia 2003”. Queixa-se do tom e de energia de volume. Já a mim não me parece tanto assim. Parece-me um pouco exagerado a forma como ele isola apenas as críticas de alguns membros do PS, dizendo até que não houve senador que não se tivesse juntado ao coro, como se fosse apenas uma bolha. Não. Não foi apenas uma bolha do PS. Tenho ouvido análises de muitas outras áreas. Basta apenas ver quem são os subscritores do Manifesto dos 50 – Por Uma Reforma do Estado de Direito Democrático.

José Rebelo, Caparica

A infantilização dos adultos

O artigo de Pacheco Pereira no passado sábado, com a respectiva foto, A infantilização dos adultos, é mais um artigo deste a acertar no alvo.

Sugere-me o seguinte: conheço um jornalista de um jornal nacional de grande tiragem, com livros publicados, portanto não digo o nome, e a quem chamo F, que me contou o que se segue: foi "ranger" na Guerra Colonial, em Moçambique; aí teve de comandar uma operação militar para desemboscar um grupo de soldados cercados pela Frelimo; no local, ao estabelecer o plano táctico, apanhou pelas costas um guerrilheiro empoleirado numa árvore, a disparar; o seu pensamento foi: “Se faço isto, vou ser um filho da p... toda a vida”; a decisão foi dar um berro; o guerrilheiro voltou-se de repente e disparou; a bala passou-lhe a centímetros da cabeça; F não me disse que idade tinha, mas não creio que tivesse muito mais de 20 anos; um jovem adulto de 20 anos a tomar uma decisão de vida ou de morte.

Comecei a dar aulas em 1977 e acabei em 2018; assisti, dia a dia, ano após ano, ao declínio, à degradação, à infantilização do ensino, ao ponto de se tornar impróprio chamar àquilo um Sistema Educativo, que é como se mantém hoje; a partir de determinado altura, comecei a dizer para toda a gente ouvir: “Isto já não é para levar a sério." Outra história: ouvi da boca do Zé Mário Branco directamente para os meus ouvidos esta frase: “Este país não existe.” E todos ouvimos do canto do Zé Mário, no FMI, “ó mãe, eu quero desnascer”. Eu penso o seguinte e digo-o aos grupos humanos com quem trabalho: há povos que vivem no gelo e vivem; há os que vivem no deserto e não querem de lá sair, e nós, os portugueses, vivemos assim; assim como?, perguntam. E eu respondo: assim... Pela parte que me toca, aos 72 anos, já não espero nada, mas continuo a dizer para mim próprio, todos os dias: "Ó mãe, eu quero desnascer!"

Guilhermino Monteiro, Rio Tinto

Uma pequena reflexão a propósito de uma página do jornal

O jornal da passada semana tinha uma página inteira com quatro anúncios de entidade pública. Coisa para custar €6,300.00 ou €1,575.00 por anúncio. Cada um é assinado por um chefe. Todos estão em português e inglês, o que certamente implicou tradutor profissional. Os casos que motivaram dois deles remontam a 2017 e 2018: duas instituições incorreram em dívida perante a entidade em causa. Quanto? Pois bem: €6.12 e €3.06.

Para quem acha que isto só se passa na administração pública, uma pequena história: um amigo tem a mãe com mais de 90 anos. Há dias, a senhora telefonou-lhe em pânico: recebera uma carta do seu banco com a “ameaça” de a “reportar” ao Banco de Portugal por ter “um descoberto não autorizado”. O meu amigo precipitou-se para casa da mãe, leu a carta, e reparou: o “descoberto” era de €0.23 (leram bem: vinte e três cêntimos!!!). Quanto não gastou o banco privado (com gestão eficiente, como é óbvio...) para recuperar tal fortuna?

Será isto que se ensina nas escolas de Leis e de Gestão do nosso país?

Rui Graça Feijó, Moledo (Caminha)