Vitória da extrema-direita na primeira-volta confirmada por dados oficiais franceses

A vitória na primeira volta da União Nacional, partido de extrema-direita encabeçado por Marine Le Pen e Jordan Bardella, foi confirmada esta manhã pelos dados oficiais do Ministério do Interior francês, com 33,15% dos votos.

Em segundo lugar, confirma-se a união das esquerdas conhecida como Nova Frente Popular, com 27,99% dos votos. Segue-se coligação Juntos pela República de Macron, que obteve somente 20,04% dos votos. Os Republicanos, partido de centro-direita, ficaram pelos 6,57%.

Apesar destes resultados, segundo os dados do Ministério do Interior, somente 76 dos 577 deputados que vão compor a próxima Assembleia Nacional francesa obtiveram a maioria absoluta nos seus respectivos círculos e foram já eleitos.

Dos deputados já eleitos, 38 pertencem à União Nacional e parceiros da extrema-direita. Segue-se a Nova Frente Popular, que elegeu já 32 deputados. A coligação macronista conseguiu só dois deputados, só um à frente d’Os Republicanos, que já elegeram um deputado.

Tudo fica em aberto para a segunda volta das eleições, que se realizará no próximo domingo, dia 7 de Julho, nos quais irão então a votos 501 círculos eleitorais.