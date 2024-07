Supremo rejeita amnistia por desvio de fundos e mantém mandado de detenção para Puigdemont

Os magistrados que julgaram o "procés" no Supremo Tribunal (SC) recusaram amnistiar por desvio de fundos o antigo vice-presidente do Governo regional da Catalunha, Oriol Junqueras, e os restantes condenados pelo referendo ilegal de 1 Outubro de 2017. O juiz de instrução, Pablo Llarena, recusou igualmente amnistiar o desvio de fundos do antigo Presidente da Generalitat Carles Puigdemont e manteve o seu mandado de detenção.

De acordo com os dois despachos - que são passíveis de recurso - proferidos nesta segunda-feira, a Câmara Criminal concedeu 10 dias para que as partes decidam se consideram oportuno suscitar uma questão de inconstitucionalidade junto do Tribunal Constitucional para que este se pronuncie sobre a amnistia do crime de desobediência. A Câmara Penal adoptou esta decisão depois de analisar os relatórios da acusação - Ministério Público, Procuradoria-Geral e Vox - e da defesa sobre a aplicabilidade da lei de amnistia aos diferentes factos atribuídos a Junqueras e aos antigos ministros Jordi Turull, Raül Romeva e Dolors Bassa.

O juiz Llarena, por seu lado, pronunciou-se depois de analisar as alegações das acusações e as dos antigos ministros Toni Comín, Lluís Puig e da secretária-geral da ERC, Marta Rovira. Tal como fez com Puigdemont, concordou em manter os mandados de captura nacionais contra os dois ex-ministros.

Puigdemont compara o Supremo Tribunal à máfia

Carles Puigdemont utilizou a rede social X para reagir à decisão do Supremo Tribunal: "La Toga Nostra", escreveu. O antigo Presidente catalão fez, assim, um jogo de palavras que associa os juízes do Supremo Tribunal à Cosa Nostra, nome utilizado para identificar a máfia siciliana.