Macron “alimentou os extremos” e acaba a morrer nas suas mãos. E agora, França?

Nada está decidido até ao último voto ser contado no domingo, mas a vitória da direita radical da União Nacional na primeira volta das legislativas de França não permite antever nenhum cenário favorável ao país no próximo ano – o risco da assembleia nacional ficar bloqueada é cada vez mais real. Os esforços que o centro e a esquerda estão a fazer para concentrar os votos e fazer uma “barragem” ao partido liderado por Jordan Bardella, apelando à desistência dos menos bem posicionados, não são acompanhados por uma clarificação política. Continua a incógnita de quem irá governar se for possível fazer uma “geringonça” à francesa, mantêm-se as divisões programáticas, ideológicas e até pessoais e Emmanuel Macron não conseguiu aplacar as divisões internas na sua área política. E agora, França?

