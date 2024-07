Com que França acordámos nesta segunda-feira?

Os resultados da primeira volta das legislativas antecipadas em França confirmaram o que previam todas as sondagens publicadas durante a semana: a vitória da União Nacional (UN) e uma derrota expressiva do campo político de Emmanuel Macron. O partido liderado por Jordan Bardella terá sido a escolha de 34% dos franceses, o que se traduz em 230 a 280 lugares na próxima Assembleia Nacional. Caso a extrema-direita consiga os 280 deputados, num Parlamento de 577, fica somente a nove assentos de uma maioria absoluta, mas as contas não ficam fechadas agora. Neste P24, ouvimos o enviado do PÚBLICO a França, Amílcar Correia.

